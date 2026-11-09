Видео: в Николаевской области боец сбил реактивный «Шахед» с помощью ПЗРК

Утром 9 ноября в Николаевской области украинские военные уничтожили российский реактивный беспилотник типа «Шахед».

Дрон сбили бойцы экипажа перехватчиков «Хмара» 208-й зенитной ракетной Херсонской бригады с помощью переносного зенитного ракетного комплекса.

Видео боевых действий опубликовано на странице бригады.

Источник: 208-я зенитная ракетная Херсонская бригада

Украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным «West» уничтожил два российских беспилотника во время отражения очередной воздушной атаки противника. Для поражения первой цели летчик применил ракету класса «воздух-воздух», а вторую сбил из авиационной пушки.

Летчик Воздушных сил ВСУ с позывным «West» во время преследования первого вражеского дрона захватил цель и уничтожил её ракетой класса «воздух-воздух».

Напомним, в ходе операции против российской логистики украинские операторы дронов выследили вертолёт Ми-8 и нанесли удар после его приземления. Об этом сообщили в пресс-службе корпуса 30 октября.

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