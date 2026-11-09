Rano 9 listopada w obwodzie mykolaivskim ukraińskie siły zbrojne zniszczyły rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego typu „Shahed”.

Dron został zestrzelony przez żołnierzy załogi myśliwców przechwytujących „Chmara” z 208. Chersońskiej Brygady Rakietowej Obrony Przeciwlotniczej przy użyciu przenośnego systemu rakietowego obrony przeciwlotniczej.

Nagranie z akcji bojowej opublikowano na stronie brygady.

Źródło: 208. Chersonska Brygada Rakietowa Obrony Przeciwlotniczej

Ukraiński pilot myśliwca MiG-29 o znaku wywoławczym „West” zniszczył dwa rosyjskie drony podczas odpierania kolejnego ataku powietrznego wroga. Aby zniszczyć pierwszy cel, pilot użył pocisku typu „powietrze-powietrze”, a drugi zestrzelił z działka pokładowego.

Pilot Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy o znaku wywoławczym „West” podczas pościgu za pierwszym wrogim dronem namierzył cel i zniszczył go za pomocą pocisku typu „powietrze-powietrze”.

Przypomnijmy, że podczas operacji przeciwko rosyjskiej logistyce ukraińscy operatorzy dronów namierzyli śmigłowiec Mi-8 i zadali mu cios po jego lądowaniu. Poinformowała o tym służba prasowa korpusu 30 października.

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