W obwodzie zaporoskim rosyjskie drony FPV zaatakowały ekipę energetyków podczas naprawy sieci energetycznych
W obwodzie zaporoskim rosyjskie drony FPV zaatakowały brygadę spółki akcyjnej „Zaporizhzhiaoblenergo”, która przywracała dostawy energii elektrycznej do gminy Kuszuhum. Dzień wcześniej miejscowości tej gminy pozostały bez prądu z powodu rosyjskich ostrzałów.
Według szefa „Zaporizhzhiaoblenergo” Andrieja Stasiewskiego, podczas prac naprawczych na brygadę energetyków skierowano dwa wrogie drony typu FPV.
„Pierwszy dron zaplątał się w linie napowietrzne i nie wybuchł. Drugi został zestrzelony przez żołnierzy, którzy towarzyszą naszym specjalistom na niebezpiecznych terenach. Na szczęście nikomu nic się nie stało” – powiedział Andrij Stasiewski.
Pomimo ataku energetycy zakończyli naprawę uszkodzonego sprzętu i przywrócili dostawy energii elektrycznej.
Prąd przywrócono do 3,2 tysiąca gospodarstw domowych w miejscowościach Kuszuhum i Balabine w obwodzie zaporoskim.
Poinformowała o tym służba prasowa Zaporizhzhiaoblenergo na Telegramie.
Tylko w ciągu ostatniego tygodnia rosyjskie wojska 128 razy zaatakowały infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Pod ostrzałem znalazły się elektrownie, sieci oraz obiekty sektora naftowo-gazowego.
Rosja przeprowadziła ataki na obiekty energetyczne w dziesięciu obwodach Ukrainy.