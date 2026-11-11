W obwodzie zaporoskim rosyjskie drony FPV zaatakowały ekipę energetyków podczas naprawy sieci energetycznych

W obwodzie zaporoskim rosyjskie drony FPV zaatakowały brygadę spółki akcyjnej „Zaporizhzhiaoblenergo”, która przywracała dostawy energii elektrycznej do gminy Kuszuhum. Dzień wcześniej miejscowości tej gminy pozostały bez prądu z powodu rosyjskich ostrzałów.

Według szefa „Zaporizhzhiaoblenergo” Andrieja Stasiewskiego, podczas prac naprawczych na brygadę energetyków skierowano dwa wrogie drony typu FPV.

„Pierwszy dron zaplątał się w linie napowietrzne i nie wybuchł. Drugi został zestrzelony przez żołnierzy, którzy towarzyszą naszym specjalistom na niebezpiecznych terenach. Na szczęście nikomu nic się nie stało” – powiedział Andrij Stasiewski.

Pomimo ataku energetycy zakończyli naprawę uszkodzonego sprzętu i przywrócili dostawy energii elektrycznej.

Prąd przywrócono do 3,2 tysiąca gospodarstw domowych w miejscowościach Kuszuhum i Balabine w obwodzie zaporoskim.

Poinformowała o tym służba prasowa Zaporizhzhiaoblenergo na Telegramie.

Tylko w ciągu ostatniego tygodnia rosyjskie wojska 128 razy zaatakowały infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Pod ostrzałem znalazły się elektrownie, sieci oraz obiekty sektora naftowo-gazowego.

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