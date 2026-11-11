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В Запорожской области российские FPV-дроны атаковали бригаду энергетиков во время ремонта электросетей

UA NEWS 11 Ноября 2026 14:49
В Запорожской области российские FPV-дроны атаковали бригаду энергетиков во время ремонта электросетей

В Запорожской области российские FPV-дроны атаковали бригаду АО «Запорожьеоблэнерго», которая восстанавливала электроснабжение Кушугумской общины. Накануне населенные пункты общины остались без света из-за российских обстрелов.

По словам руководителя «Запорожьеоблэнерго» Андрея Стасевского, во время ремонтных работ на бригаду энергетиков направили два вражеских FPV-дрона.

«Первый дрон запутался в воздушных линиях электропередачи и не взорвался. Второй — сбили военные, сопровождающие наших специалистов на опасных территориях. Так что, к счастью, обошлось без пострадавших», — рассказал Андрей Стасевский.

Несмотря на атаку, энергетики завершили ремонт поврежденного оборудования и восстановили электроснабжение.

Электроснабжение восстановлено в 3,2 тысячи домов в поселках Кушугум и Балабино Запорожской области.

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Об этом сообщила пресс-служба «Запорожьеоблэнерго» в Telegram.

Только за прошедшую неделю российские войска 128 раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Под обстрелами оказались электростанции, сети и объекты нефтегазовой отрасли.

Напомним, что Россия вновь атаковала энергообъекты ДТЭК в Днепропетровской области, в результате чего было повреждено оборудование.

Россия нанесла удары по энергетическим объектам в десяти областях Украины.

 

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