В Запорожской области российские FPV-дроны атаковали бригаду энергетиков во время ремонта электросетей

В Запорожской области российские FPV-дроны атаковали бригаду АО «Запорожьеоблэнерго», которая восстанавливала электроснабжение Кушугумской общины. Накануне населенные пункты общины остались без света из-за российских обстрелов.

По словам руководителя «Запорожьеоблэнерго» Андрея Стасевского, во время ремонтных работ на бригаду энергетиков направили два вражеских FPV-дрона.

«Первый дрон запутался в воздушных линиях электропередачи и не взорвался. Второй — сбили военные, сопровождающие наших специалистов на опасных территориях. Так что, к счастью, обошлось без пострадавших», — рассказал Андрей Стасевский.

Несмотря на атаку, энергетики завершили ремонт поврежденного оборудования и восстановили электроснабжение.

Электроснабжение восстановлено в 3,2 тысячи домов в поселках Кушугум и Балабино Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба «Запорожьеоблэнерго» в Telegram.

Только за прошедшую неделю российские войска 128 раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Под обстрелами оказались электростанции, сети и объекты нефтегазовой отрасли.

Россия вновь атаковала энергообъекты ДТЭК в Днепропетровской области, в результате чего было повреждено оборудование. Напомним, что



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