Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał dywizji Mykhailo Drapatiy, spotkał się z żołnierzami 34. oddzielnej brygady piechoty morskiej „Borysfen”.

Podczas wizyty docenił wyniki bojowe jednostki, podziękował dowództwu za pracę oraz odznaczył żołnierzy piechoty morskiej za zasługi bojowe.

W brygadzie podkreślono, że głównodowodzący osobiście śledzi ich sukcesy.

Źródło: 34. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej „Borysfen”

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał dywizji Mykhailo Drapatiy, oraz dowódca Sił Lądowych, generał brygady Sviatosław Zaits, odwiedzili punkt dowodzenia 30. korpusu piechoty morskiej Marynarki Wojennej Ukrainy.

W wyniku wystąpienia Biura wojskowego rzecznika praw obywatelskich Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Mykhailo Drapatyj podjął decyzję o bezwzględnym przestrzeganiu przepisów dotyczących odbywania służby wojskowej podczas rozpatrywania wniosków o przeniesienie takich żołnierzy ze względów rodzinnych.

3 listopada Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał dywizji Mykhailo Drapatyj, wyraził wdzięczność żołnierzom wojsk inżynieryjnych za ich wytrwałość, precyzję i opanowanie. Podkreślił, że bez ich codziennej pracy niemożliwe jest prowadzenie ani działań obronnych, ani ofensywnych na froncie.

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