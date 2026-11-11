Михайло Драпатий відвідав бригаду морської піхоти Борисфен

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Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий зустрівся з військовослужбовцями 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борисфен».

Під час візиту він відзначив бойові результати підрозділу, подякував командуванню за роботу та нагородив морпіхів за бойові заслуги.

У бригаді зазначили, що головнокомандувач особисто стежить за їхніми успіхами.

Джерело: 34-та окрема бригада морської піхоти «Борисфен»

Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий та командувач Сухопутних військ бригадний генерал Святослав Заїць побували на пункті управління 30-го корпусу морської піхоти ВМС України.

За результатами звернення Офісу військового омбудсмана, Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий ухвалив рішення щодо неухильного виконання Положення про проходження військової служби під час розгляду рапортів про переведення таких бійців за сімейними обставинами.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий 3 листопада висловив подяку військовослужбовцям інженерних військ за їхню стійкість, точність і витримку. Він наголосив, що без їхньої щоденної праці неможливе ведення ані оборонних, ані наступальних дій на фронті.

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