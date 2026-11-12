Повторний російський удар по Яготину забрав життя двох рятувальників

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11 листопада у Яготині Київської області внаслідок повторного російського удару загинули двоє рятувальників, які працювали на місці пожежі. Ще двоє їхніх колег отримали поранення. Олександр Бондаренко присвятив службі у пожежно-рятувальній справі 25 років, а Юрій Литовченко пропрацював рятувальником понад 30 років.

Загиблими виявилися начальник 24-ї державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) ГУ ДСНС України у Київській області, майор служби цивільного захисту Олександр Бондаренко та водій 28-ї ДПРЧ, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Юрій Литовченко.

Як зазначив голова ДСНС України Андрій Даник, Олександр Бондаренко присвятив пожежно-рятувальній справі 25 років життя – вдома на нього чекали дружина, донька та син. Юрій Литовченко віддав професії рятувальника понад 30 років, у нього залишилися дружина та син.

«Ці мужні чоловіки присвятили десятиліття службі порятунку, щодня виконуючи свою роботу та ризикуючи собою заради інших. За цією втратою – невимовний біль родин і всього нашого колективу, який втратив побратимів», – наголосив очільник ДСНС.

Також під час ворожої атаки постраждали ще двоє надзвичайників – Сергій Мусіяка та Валентин Михно. Наразі вони перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Про це повідомляється із посиланням на ДСНС Київщини.

Нагадаємо, що З початку війни загинули 116 рятувальників — ДСНС.

На Київщині попрощалися з рятувальником, загиблим під час ліквідації наслідків обстрілу.

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