俄罗斯对雅戈廷的再次袭击夺走了两名救援人员的生命

11月11日，在基辅州雅戈廷市，由于俄罗斯再次发动袭击，两名正在火灾现场工作的救援人员不幸遇难。 另有两名同事受伤。亚历山大·邦达连科在消防救援事业中奉献了25年，而尤里·利托夫琴科担任救援人员已超过30年。

遇难者分别为乌克兰国家紧急情况局基辅州分局第24国家消防救援分队（DPRC）队长、民防服务少校亚历山大·邦达连科，以及第28国家消防救援分队司机、 民防服务首席军士长尤里·利托夫琴科。

乌克兰国家紧急情况局局长安德烈·达尼克指出，亚历山大·邦达连科将25年的生命奉献给了消防救援事业——家中还有他的妻子、女儿和儿子在等待他。 尤里·利托夫琴科将30余年光阴奉献给了救援事业，身后留下妻子和儿子。

“这些勇敢的男子将数十年的光阴奉献给了救援事业，日复一日地履行职责，为他人不惜冒着生命危险。这一损失给家属以及我们整个团队带来了难以言喻的痛苦，我们失去了并肩作战的战友，”国家紧急情况局局长强调道。

此外，在此次敌方袭击中，还有两名应急救援人员——谢尔盖·穆西亚卡和瓦伦丁·米赫诺——受伤。目前，他们正在医院接受医护人员的监护。

据基辅州国家紧急情况局消息报道。

需要指出的是，自战争爆发以来，已有116名救援人员牺牲——国家紧急情况局。

基辅州为一名在处理炮击后果时牺牲的救援人员举行了告别仪式。

关注我们在