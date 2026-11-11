Михаил Драпатый посетил бригаду морской пехоты «Борисфен»

Главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый встретился с военнослужащими 34-й отдельной бригады морской пехоты «Борисфен».

В ходе визита он отметил боевые результаты подразделения, поблагодарил командование за работу и наградил морпехов за боевые заслуги.

В бригаде отметили, что главнокомандующий лично следит за их успехами.

Источник: 34-я отдельная бригада морской пехоты «Борисфен»

Главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый и командующий Сухопутными войсками бригадный генерал Святослав Заиц посетили пункт управления 30-го корпуса морской пехоты ВМС Украины.

По результатам обращения Офиса военного омбудсмена главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый принял решение о неукоснительном выполнении Положения о прохождении военной службы при рассмотрении рапортов о переводе таких бойцов по семейным обстоятельствам.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-майор Михаил Драпатый 3 ноября выразил благодарность военнослужащим инженерных войск за их стойкость, точность и выдержку. Он подчеркнул, что без их ежедневного труда невозможно ведение ни оборонительных, ни наступательных действий на фронте.

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