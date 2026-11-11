Ukraińskie siły zbrojne w obwodzie zaporoskim po raz pierwszy wzięły do niewoli obywatela Indonezji, który brał udział w działaniach wojennych po stronie Rosji. 49-letni mężczyzna znalazł się pod ostrzałem dronów podczas szturmu i zdołał dotrzeć do pozycji ukraińskich obrońców.

Według danych koordynatorów projektu „Chcę żyć”, tylko w ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku Rosja zwerbowała 283 obywateli Indonezji. Dla porównania, w ciągu trzech poprzednich lat łączna liczba najemników z tego kraju nie przekraczała dziesięciu osób.

Jak podaje gazeta, 49-letni mieszkaniec wyspy Jawa został wysłany przez rosyjskie dowództwo do obwodu zaporoskiego, aby wziąć udział w wojnie przeciwko Ukrainie.

Podczas szturmu grupa rosyjskich żołnierzy znalazła się pod ostrzałem ukraińskich dronów. Indonezyjczyk zdołał przedostać się na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, gdzie został wzięty do niewoli.

Przypadek ten świadczy o tym, że Moskwa coraz aktywniej stara się angażować obcokrajowców do wojny przeciwko Ukrainie, poszukując uzupełnień dla swojej armii w krajach Azji i Afryki.

Rząd Indonezji wezwał wcześniej Moskwę do zaprzestania rekrutacji swoich obywateli do rosyjskiej armii. Powodem była potwierdzona śmierć Indonezyjczyka, który walczył w szeregach rosyjskich sił zbrojnych. O jego śmierci dowiedziano się w październiku.

Rzeczniczka indonezyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Yvonne Mewengkang, oświadczyła, że rząd zwrócił się do strony rosyjskiej z żądaniem, by nie angażować obywateli tego kraju do służby wojskowej.

„Rząd Indonezji zwrócił się do rządu rosyjskiego o podjęcie wszelkich niezbędnych środków, aby żaden obywatel Indonezji nie został zwerbowany do rosyjskiej armii ani na żadne inne stanowisko wojskowe w Rosji w żadnych okolicznościach” — zaznaczyła Yvonne Mewengkang.

Podkreśliła również, że metody rekrutacji noszą znamiona handlu ludźmi.

Następnie indonezyjskie organy ścigania ujawniły przestępczy schemat werbowania obywateli do rosyjskiej armii. Według danych śledztwa potencjalnym najemnikom za pośrednictwem sieci społecznościowych proponowano legalną pracę w Rosji — w logistyce, przy budowie fortyfikacji lub w straży granicznej.

Jednak po przybyciu do Rosji zmuszano ich do podpisania kontraktów z armią, a następnie wysyłano na linię frontu.

Informuje o tym The Guardian, powołując się na projekt „Chcę żyć”.

Wcześniej żołnierze 3. oddziału 4. pułku Sił Operacji Specjalnych „Ranger” pojmali rosyjskiego żołnierza bez oddania ani jednego strzału. Był on ubrany w mundur Sił Zbrojnych Ukrainy.

Żołnierz z obwodu chmielnickiego, który przed służbą zajmował się rolnictwem, spędził 248 dni na pozycjach w Stepnogorsku i odniósł cztery rany. Pomimo nienawiści do jeńca wyprowadził go przez strefę walk – poinformowała 128. oddzielna ciężka brygada zmechanizowana „Dyke Pole”, która opublikowała historię żołnierza na Facebooku.

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