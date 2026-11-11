扎波罗热州的乌克兰军人首次俘获了一名代表俄罗斯一方参与战斗的印尼公民。 这名49岁的男子在突袭行动中遭遇无人机袭击，随后设法抵达了乌克兰守军的阵地。

据“我想活下去”项目协调员透露，仅在2026年的九个月内，俄罗斯就招募了283名印尼公民。相比之下，此前三年间，来自该国的雇佣兵总数未超过十人。

据该媒体报道，这名49岁的爪哇岛籍男子被俄罗斯指挥部派往扎波罗热州，参与对乌克兰的战争。

在一次强攻行动中，一支俄罗斯军人小队遭到了乌克兰无人机的袭击。这名印尼人设法逃到了乌克兰控制的地区，随后被俘。

这一事件表明，莫斯科正越来越积极地试图招募外国人参与对乌克兰的战争，并在亚洲和非洲国家为其军队寻找补充兵力。

印尼政府此前曾呼吁莫斯科停止招募其公民加入俄罗斯军队。起因是已证实一名在俄军中作战的印尼人阵亡。其死亡消息于10月曝光。

印度尼西亚外交部发言人伊冯·梅文坎表示，政府已向俄方提出要求，要求其不要招募该国公民服兵役。

“印尼政府已要求俄罗斯政府采取一切必要措施，确保在任何情况下，都不允许任何印尼公民被招募加入俄罗斯军队或担任俄罗斯境内的任何其他军事职务，” ——伊冯·梅文坎格指出。

她还强调，这些招募手段具有人口贩运的特征。

随后，印尼执法部门揭露了这一将公民招募入俄军的犯罪骗局。 据调查显示，招募者通过社交媒体向潜在雇佣兵提供在俄罗斯从事物流、防御工事建设或边境警卫等合法工作的机会。

然而，这些人在抵达俄罗斯后，被迫与军队签订合同，随后被派往前线。

《卫报》援引“我想活下去”项目报道了这一消息。

此前，“游骑兵”特种作战部队第4团第3分队的士兵们未开一枪便俘获了一名俄罗斯军人。该军人身穿乌克兰武装部队的军装。

这名来自赫梅利尼茨基州的士兵，入伍前从事农业，曾在斯特普诺吉尔斯克的阵地坚守248天，并四次负伤。 尽管对这名俘虏怀有憎恨，但他仍将其带出了交火区，第128独立重型机械化旅“荒野”在Facebook上发布了这名士兵的故事。

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