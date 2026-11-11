ВСУ впервые взяли в плен гражданина Индонезии, воевавшего на стороне России

Украинские военные в Запорожской области впервые взяли в плен гражданина Индонезии, участвовавшего в боевых действиях на стороне России. 49-летний мужчина попал под атаку беспилотников во время штурма и смог добраться до позиций украинских защитников.

По данным координаторов проекта «Хочу жить», только за девять месяцев 2026 года Россия завербовала 283 гражданина Индонезии. Для сравнения: в течение трех предыдущих лет общее количество наемников из этой страны не превышало десяти человек.

По информации издания, 49-летнего уроженца острова Ява российское командование направило в Запорожскую область для участия в войне против Украины.

Во время штурма группа российских военных попала под атаку украинских дронов. Индонезиец смог добраться до подконтрольной Украине территории, где его взяли в плен.

Этот случай свидетельствует о том, что Москва всё активнее пытается привлекать иностранцев к войне против Украины, ища пополнение для своей армии в странах Азии и Африки.

Правительство Индонезии ранее призвало Москву прекратить вербовку своих граждан в российскую армию. Причиной послужила подтвержденная гибель индонезийца, воевавшего в составе российских войск. О его смерти стало известно в октябре.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Индонезии Ивонн Мевенгканг заявила, что правительство обратилось к российской стороне с требованием не привлекать граждан страны к военной службе.

«Правительство Индонезии попросило российское правительство принять все необходимые меры, чтобы ни один индонезиец не был завербован в российскую армию или на любую другую военную должность в России ни при каких обстоятельствах», — отметила Ивонн Мевенгканг.

Она также подчеркнула, что методы вербовки имеют признаки торговли людьми.

Впоследствии правоохранительные органы Индонезии раскрыли преступную схему привлечения граждан в российскую армию. По данным следствия, потенциальным наемникам через социальные сети предлагали легальную работу в России — в сфере логистики, строительства фортификационных сооружений или пограничной охраны.

Однако по прибытии в Россию людей заставляли подписывать контракты с армией, а затем отправляли на передовую.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на проект «Хочу жить».

Ранее операторы 3-го отряда 4-го полка Сил специальных операций «Рейнджер» захватили российского военнослужащего без единого выстрела. Он был одет в форму Вооруженных сил Украины.

Военный из Хмельницкой области, который до службы занимался фермерством, провёл 248 суток на позициях в Степногорске и пережил четыре ранения. Несмотря на ненависть к пленному, он вывел его через зону боевых действий, рассказали в 128-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде «Дикое Поле», которая опубликовала историю бойца в Facebook.

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