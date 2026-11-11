Rosja zaatakowała dronami infrastrukturę krytyczną w Krywym Rogu; część miasta pozostaje bez prądu

Wieczorem 10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak dronami na obiekty infrastruktury krytycznej w Krywym Rogu. W wyniku ataków część miasta pozostała bez zasilania elektrycznego, a szpitale i stacje pomp wodociągowe zostały przełączone na zasilanie z generatorów. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

Według Oleksandra Wilkula w wyniku rosyjskiego ataku, oprócz obiektów infrastruktury cywilnej, uszkodzonych zostało pięć budynków mieszkalnych.

Rano część miasta pozostawała bez prądu. Niektóre szpitale i stacje pomp wodociągowe kontynuowały pracę przy pomocy generatorów.

Ponadto z powodu przerwy w dostawie prądu w jednej z kopalń uwięzionych zostało dziewięciu pracowników. Ratownicy ewakuowali wszystkich górników na powierzchnię.

Jak zaznaczył Wilkul, prace naprawcze trwały przez całą noc. Zaangażowano w nie brygady energetyków, pracowników ciepłownictwa oraz służb komunalnych.

Do rana w Krywym Rogu udało się przywrócić normalne funkcjonowanie miejskiego transportu elektrycznego. Trwały również prace w kotłowniach.

Pomimo trudnej sytuacji z dostawami energii elektrycznej wszystkie służby miejskie, szpitale i placówki socjalne nadal funkcjonują.

Informację tę przekazał przewodniczący Rady Obrony Krywego Rogu Oleksandr Wilkul na Telegramie.

W ciągu doby 10 listopada 2026 r. wojska rosyjskie kontynuowały ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Według stanu na poranek 11 listopada w wyniku ostrzałów część odbiorców pozostała bez prądu w ośmiu obwodach.

Wojska rosyjskie nadal zadają ciosy infrastrukturze energetycznej obwodu odeskiego. W wyniku uszkodzeń obiektów energetycznych około 135 tysięcy odbiorców pozostało bez dostaw energii elektrycznej. Wiadomo również o jednej osobie poszkodowanej.

W ciągu 10 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obwód mykołaївski za pomocą dronów. W wyniku uderzeń uszkodzono budynki mieszkalne i samochód – poinformowała obwodowa administracja wojskowa.

W ciągu doby, według stanu na poranek 11 listopada, rosyjscy najeźdźcy zaatakowali 35 miejscowości w obwodzie chersońskim. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a trzy kolejne odniosły rany.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Rosyjskie wojska zaatakowały Charków i jeszcze 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Charkowskiej Oleg Syniegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowanowskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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