过去24小时内，俄军对扎波罗热州发动了846次袭击，造成多人受伤

10月27日全天，俄军共对扎波罗热州的41个居民点发动了846次袭击。扎波罗热区遭袭后，有两人受伤。

扎波罗热州国防委员会联席主席伊万·费多罗夫在Telegram上通报了这一情况。

据他称，俄军对科米舒瓦萨、韦塞利亚卡、诺沃罗齐夫卡、诺沃特罗伊茨基、日夫塔·克鲁奇、利斯蒂夫卡、亚斯纳·波利亚纳、谢尔吉耶夫卡、奥里霍夫、普雷奥布拉日恩卡、 吉尔科姆、诺沃塞利夫卡和科帕尼等地区发动了17次空袭。

619架不同型号的无人机（主要是FPV无人机）袭击了扎波罗热、库舒古姆、里奇内、比连卡、斯特普诺吉尔斯克、普里莫尔斯克、斯特波韦、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯克、奥里霍夫、 什切尔巴基、新达尼利夫卡、新安德烈夫卡、小托克马奇卡、查里夫内、比洛吉里亚、科帕尼、古利亚皮尔斯克、沃兹德维日夫卡、 吉尔克、多布罗皮利亚、里夫内、里兹德维扬卡、切尔沃努·克里尼察、诺沃塞利夫卡、普里多罗日涅、普雷奥布拉日恩卡、诺沃帕夫利夫卡、科西夫采韦、新扎波罗热、韦尔赫尼亚·特尔萨和特尔努瓦特。

记录到4起针对卢基扬诺夫斯基、小托克马奇卡、吉尔科和多林采的火箭炮袭击。

斯捷普诺吉尔斯克、普里莫尔斯克、斯捷波沃、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯克、奥里霍夫、什切尔巴赫、新达尼利夫卡、新安德烈夫卡、小托克马奇卡、普雷奥布拉日恩卡、 查里夫内、比洛吉尔、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯基、吉尔科姆、韦尔赫尼·特尔西、沃兹德维日夫卡、多布罗皮利、新扎波罗热和科西夫采夫。

共收到69起关于住房、车辆及基础设施受损的报告。

来源：伊万·费多罗夫

10月27日，俄罗斯无人机袭击哈尔科夫，造成5人受伤，其中包括一名儿童。

此外，俄罗斯还袭击了第聂伯尔的关键基础设施。

一架俄罗斯无人机击中了波尔塔瓦一所学校附近，造成人员伤亡。

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