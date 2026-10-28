W ciągu ostatnich 24 godzin Rosjanie przeprowadzili 846 ataków na obwód zaporoski; są ranni

W ciągu doby 27 października rosyjskie wojska 846 razy zaatakowały 41 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataków na rejon zaporoski ranne zostały dwie osoby.

Informację tę przekazał na Telegramie współprzewodniczący Rady Obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fiedorow.

Według jego słów wojska Federacji Rosyjskiej przeprowadziły 17 nalotów na Komyshuvasę, Veselyankę, Noworozivkę, Nowotroickie, Żółtą Kruchę, Listivkę, Jasną Polanę, Sergiivkę, Orichów, Preobrazhencę, Girkom, Nowoseliwce i Kopaniach.

619 bezzałogowych statków powietrznych różnych modyfikacji (głównie typu FPV) zaatakowało Zaporoże, Kuszugum, Rične, Bilenkie, Stepnogorsk, Primorskie, Stepowe, Pawłowkę, Łukjanowskie, Orichów, Szczerbaki, Nowodanilówkę, Nowoandriówkę, Małą Tokmachkę, Czarivne, Bilohria, Kopanie, Huliaipilske, Vozdvyżówkę, Girke, Dobropillia, Rivne, Rizdvyanka, Czerwoną Krynicę, Novoselivkę, Prydorozhne, Preobrazhenkę, Novopawlivkę, Kosivceve, Nowe Zaporoże, Werchnia Tersa oraz Ternuwate.

Odnotowano 4 ostrzały z systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału (RSZV) w kierunku Łukjanowskiego, Małej Tokmachki, Girkiego i Dolinki.

206 pocisków artyleryjskich spadło na Stepnogorsk, Primorskie, Stepowe, Pawłowce, Łukjanowskie, Orichów, Szczerbaki, Nowodanilowce, Nowoandriowce, Małą Tokmachkę, Preobrazhenkę, Czarownym, Bilohirze, Nowoseliwce, Guliajpilsku, Girkom, Werchniej Tersie, Wożdzyżowce, Dobropillu, Nowym Zaporożu i Kosowcewie.

Otrzymano 69 zgłoszeń dotyczących uszkodzeń budynków mieszkalnych, samochodów i obiektów infrastruktury.

Źródło: Iwan Fedorow

W wyniku uderzenia rosyjskiego drona w Charków 27 października rannych zostało pięć osób, w tym dziecko.

Ponadto Rosja zaatakowała infrastrukturę krytyczną w Dnieprze.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ofiary.

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