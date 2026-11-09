Путин соберёт союзников РФ в Москве сразу после переговоров с Украиной в Абу-Даби

11 ноября Владимир Путин примет в Москве саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Встреча состоится на фоне запланированных переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби, которые должны пройти 10–11 ноября.

Участники саммита обсудят вопросы коллективной безопасности и актуальную международную ситуацию. По итогам встречи планируется подписать ряд документов, в частности итоговую декларацию и антитеррористическую стратегию организации до 2030 года.

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. Последняя с 2024 года фактически приостановила участие в работе организации.

Ранее глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров провел в Брюсселе переговоры с представителями Еврокомиссии, США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО, Всемирного банка и инвестиционной компании BlackRock.

Рабочие переговоры между Украиной и Россией запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби при посредничестве США. По словам спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа, стороны должны обсудить послевоенную безопасность, деэскалацию и гуманитарные вопросы.

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

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