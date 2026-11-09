11 listopada Władimir Putin będzie gospodarzem szczytu Rady Bezpieczeństwa Zbiorowego ODBK w Moskwie.

Spotkanie odbędzie się w kontekście zaplanowanych rozmów między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją w Abu Zabi, które mają się odbyć w dniach 10–11 listopada.

Uczestnicy szczytu omówią kwestie bezpieczeństwa zbiorowego oraz aktualną sytuację międzynarodową. Po zakończeniu spotkania planowane jest podpisanie szeregu dokumentów, w tym deklaracji końcowej oraz strategii antyterrorystycznej organizacji na okres do 2030 roku.

W skład ODBK wchodzą Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Armenia. Ta ostatnia od 2024 roku faktycznie zawiesiła swój udział w pracach organizacji.

Wcześniej szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Rustem Umerow przeprowadził w Brukseli rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, NATO, Banku Światowego oraz firmy inwestycyjnej BlackRock.

Rozmowy robocze między Ukrainą a Rosją zaplanowano na 10–11 listopada w Abu Zabi przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych. Według specjalnego przedstawiciela prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’a Witkofa, strony mają omówić kwestie bezpieczeństwa po zakończeniu konfliktu, deeskalacji oraz kwestie humanitarne.

Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Federacją Rosyjską, które zaplanowano na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

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