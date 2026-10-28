Россия более 10 раз наносила удары по Днепропетровской области, инфраструктура повреждена

С вечера российские войска более 10 раз наносили удары по четырём районам Днепропетровской области. Враг применял беспилотники, артиллерию, авиабомбу и ракету. В результате обстрелов были повреждены инфраструктурные объекты, частный дом и общежитие учебного заведения, также возник пожар.

В Днепровском районе в результате вражеских ударов повреждена инфраструктура.

В Синельниковском районе российские войска атаковали Дубовиковскую общину. Там разрушен частный дом.

В Никопольском районе под ударом оказались районный центр, Марганецкая и Червоногригоровская общины. Повреждено общежитие учебного заведения, возник пожар.

В Каменском районе враг наносил удары по инфраструктурным объектам Пятихатской и Верховцевской общин.

Информацию об окончательных масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняют.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram.

В течение суток 27 октября российские войска 846 раз атаковали 41 населенный пункт Запорожской области. В результате ударов по Запорожскому району ранения получили два человека.

В результате удара российского дрона по Харькову 27 октября ранены пять человек, среди них — ребенок.

Кроме того, Россия атаковала критически важную инфраструктуру Днепра.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

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