Rosja ponad 10 razy zaatakowała obwód dniepropetrowski, co spowodowało zniszczenia infrastruktury

Od wieczora rosyjskie wojska ponad 10 razy zaatakowały cztery rejony obwodu dniepropetrowskiego. Wróg wykorzystał drony, artylerię, bomby lotnicze i rakiety. W wyniku ostrzałów uszkodzeniu uległy obiekty infrastruktury, prywatny dom oraz akademik uczelni, a także wybuchł pożar.

W rejonie Dnieprówskim w wyniku ataków wroga uszkodzona została infrastruktura.

W rejonie Synielnikowskim rosyjskie wojska zaatakowały gminę Dubowikowską. Zniszczono tam prywatny dom.

W rejonie Nikopolskim atakom uległy centrum rejonowe oraz gminy Marganeck i Czerwonogrygorowsk. Uszkodzony został akademik placówki edukacyjnej, wybuchł pożar.

W rejonie Kamieńskim wróg celował w obiekty infrastruktury gmin Piatichatskiej i Werchowcewskiej.

Trwa ustalanie ostatecznej skali zniszczeń oraz liczby ewentualnych ofiar.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanzha na Telegramie.

W ciągu doby 27 października rosyjskie wojska 846 razy zaatakowały 41 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku uderzeń na rejon zaporoski ranne zostały dwie osoby.

W wyniku uderzenia rosyjskiego drona w Charków 27 października rannych zostało pięć osób, w tym dziecko.

Ponadto Rosja zaatakowała infrastrukturę krytyczną w Dnieprze.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ofiary.

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