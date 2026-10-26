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Wideo: Okupowana obwód ługański znalazł się pod intensywnym atakiem bezzałogowych statków powietrznych

UA NEWS 26 października 2026 23:59
Wideo: Okupowana obwód ługański znalazł się pod intensywnym atakiem bezzałogowych statków powietrznych

Okupowana obwód ługański jest przedmiotem intensywnego ataku dronów. W związku z atakiem w mieście rozległa się seria wybuchów. 

W sieci pojawiły się nagrania przedstawiające miasto po wybuchach. Informacje na temat możliwych skutków ataku nie są na razie precyzowane.


 

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W nocy z 22 na 23 października drony zaatakowały okupowany Ługańsk. Po ataku w mieście wystąpiły problemy z dostawami energii elektrycznej.

21 października w tymczasowo okupowanym Ługańsku podczas ataku dronów rozległy się dziesiątki wybuchów. Według doniesień celem ataku był budynek dawnego „Ukrtelekomu”.

W nocy z 8 na 9 października okupowany Ługańsk przez kilka godzin był przedmiotem intensywnego ataku dronów. Według doniesień lokalnych mieszkańców w mieście wybuchło kilka pożarów, odnotowano również przerwy w dostawach energii elektrycznej.

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