Wideo: Okupowana obwód ługański znalazł się pod intensywnym atakiem bezzałogowych statków powietrznych
Okupowana obwód ługański jest przedmiotem intensywnego ataku dronów. W związku z atakiem w mieście rozległa się seria wybuchów.
W sieci pojawiły się nagrania przedstawiające miasto po wybuchach. Informacje na temat możliwych skutków ataku nie są na razie precyzowane.
W nocy z 22 na 23 października drony zaatakowały okupowany Ługańsk. Po ataku w mieście wystąpiły problemy z dostawami energii elektrycznej.
21 października w tymczasowo okupowanym Ługańsku podczas ataku dronów rozległy się dziesiątki wybuchów. Według doniesień celem ataku był budynek dawnego „Ukrtelekomu”.
W nocy z 8 na 9 października okupowany Ługańsk przez kilka godzin był przedmiotem intensywnego ataku dronów. Według doniesień lokalnych mieszkańców w mieście wybuchło kilka pożarów, odnotowano również przerwy w dostawach energii elektrycznej.