Od początku 2026 roku Siły Obronne Ukrainy, korzystając z dronów, zabiły lub raniły 302 tysiące rosyjskich żołnierzy.

Wszystkie trafienia zostały zarejestrowane na filmach i zweryfikowane za pomocą specjalnych systemów.

Według danych Ministerstwa Obrony w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2026 roku liczba rosyjskich żołnierzy trafionych za pomocą dronów wyniosła:

Styczeń — 29 572

Luty — 26 204

Marzec — 33 989

Kwiecień — 33 961

Maj — 30 548

Czerwiec — 27 072

Lipiec — 30 272

Sierpień — 29 554

Wrzesień — 32 739

1–25 października — 27 829

W Ministerstwie Obrony podkreślono, że wyniki trafień podlegają obowiązkowej weryfikacji.

„Każde trafienie jest rejestrowane na nagraniu wideo w systemie bojowym DELTA i weryfikowane przez klaster innowacji obronnych Brave1” — dodano w Ministerstwie Obrony.

Informację tę podała służba prasowa Ministerstwa Obrony Ukrainy.

W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1 400 rosyjskich okupantów. Dane te opublikował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na dzień 27 października 2026 roku.

Na froncie odnotowano w ciągu doby 185 starć, przy czym najostrzejsze miały miejsce na kierunku Pokrowskim.

Przypomnijmy, że DeepState odnotowało postępy Rosjan w pobliżu Kostiantynówki i Wożdzyżówki.

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