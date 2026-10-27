Od początku roku Siły Obronne zlikwidowały za pomocą dronów 302 tysiące rosyjskich żołnierzy
Od początku 2026 roku Siły Obronne Ukrainy, korzystając z dronów, zabiły lub raniły 302 tysiące rosyjskich żołnierzy.
Wszystkie trafienia zostały zarejestrowane na filmach i zweryfikowane za pomocą specjalnych systemów.
Według danych Ministerstwa Obrony w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2026 roku liczba rosyjskich żołnierzy trafionych za pomocą dronów wyniosła:
- Styczeń — 29 572
- Luty — 26 204
- Marzec — 33 989
- Kwiecień — 33 961
- Maj — 30 548
- Czerwiec — 27 072
- Lipiec — 30 272
- Sierpień — 29 554
- Wrzesień — 32 739
- 1–25 października — 27 829
W Ministerstwie Obrony podkreślono, że wyniki trafień podlegają obowiązkowej weryfikacji.
„Każde trafienie jest rejestrowane na nagraniu wideo w systemie bojowym DELTA i weryfikowane przez klaster innowacji obronnych Brave1” — dodano w Ministerstwie Obrony.
Informację tę podała służba prasowa Ministerstwa Obrony Ukrainy.
W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1 400 rosyjskich okupantów. Dane te opublikował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na dzień 27 października 2026 roku.
Na froncie odnotowano w ciągu doby 185 starć, przy czym najostrzejsze miały miejsce na kierunku Pokrowskim.
Przypomnijmy, że DeepState odnotowało postępy Rosjan w pobliżu Kostiantynówki i Wożdzyżówki.