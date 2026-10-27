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Od początku roku Siły Obronne zlikwidowały za pomocą dronów 302 tysiące rosyjskich żołnierzy

UA NEWS 27 października 2026 13:48
Od początku roku Siły Obronne zlikwidowały za pomocą dronów 302 tysiące rosyjskich żołnierzy

Od początku 2026 roku Siły Obronne Ukrainy, korzystając z dronów, zabiły lub raniły 302 tysiące rosyjskich żołnierzy. 

Wszystkie trafienia zostały zarejestrowane na filmach i zweryfikowane za pomocą specjalnych systemów.

Według danych Ministerstwa Obrony w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2026 roku liczba rosyjskich żołnierzy trafionych za pomocą dronów wyniosła:

  • Styczeń — 29 572
  • Luty — 26 204
  • Marzec — 33 989
  • Kwiecień — 33 961
  • Maj — 30 548
  • Czerwiec — 27 072
  • Lipiec — 30 272
  • Sierpień — 29 554
  • Wrzesień — 32 739
  • 1–25 października — 27 829

W Ministerstwie Obrony podkreślono, że wyniki trafień podlegają obowiązkowej weryfikacji.

„Każde trafienie jest rejestrowane na nagraniu wideo w systemie bojowym DELTA i weryfikowane przez klaster innowacji obronnych Brave1” — dodano w Ministerstwie Obrony.

Informację tę podała służba prasowa Ministerstwa Obrony Ukrainy.

W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1 400 rosyjskich okupantów. Dane te opublikował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na dzień 27 października 2026 roku.

Na froncie odnotowano w ciągu doby 185 starć, przy czym najostrzejsze miały miejsce na kierunku Pokrowskim.

Przypomnijmy, że DeepState odnotowało postępy Rosjan w pobliżu Kostiantynówki i Wożdzyżówki.

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