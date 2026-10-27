自今年年初以来，乌克兰国防军已利用无人机击中30.2万名俄罗斯军人
自2026年初以来，乌克兰国防军借助无人机消灭或击伤了30.2万名俄罗斯军人。
所有打击行动均通过视频记录，并经专用系统核实。
据国防部数据显示，2026年前十个月，利用无人机击中俄军人数如下：
- 1月——29 572
- 2月——26 204
- 3月——33 989
- 4月——33 961
- 5月——30 548
- 6月 — 27 072
- 7月 — 30 272
- 8月 — 29 554
- 9月 — 32 739
- 10月1日至25日 — 27 829
国防部强调，打击结果均需经过强制性核查。
“每次命中均由DELTA作战系统通过视频记录，并经Brave1国防创新集群验证，”国防部补充道。
乌克兰国防部新闻处通报了这一消息。
过去24小时内，乌克兰守军又消灭了1,400名俄罗斯占领军。乌克兰武装部队总参谋部于2026年10月27日公布了上述数据。
前线24小时内共记录185起交火事件，其中波克罗夫斯克方向战况最为激烈。
需要指出的是，DeepState监测到俄军在科斯蒂安蒂诺夫卡和沃兹德维日夫卡附近有所推进。