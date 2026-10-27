自2026年初以来，乌克兰国防军借助无人机消灭或击伤了30.2万名俄罗斯军人。

所有打击行动均通过视频记录，并经专用系统核实。

据国防部数据显示，2026年前十个月，利用无人机击中俄军人数如下：

1月——29 572

2月——26 204

3月——33 989

4月——33 961

5月——30 548

6月 — 27 072

7月 — 30 272

8月 — 29 554

9月 — 32 739

10月1日至25日 — 27 829

国防部强调，打击结果均需经过强制性核查。

“每次命中均由DELTA作战系统通过视频记录，并经Brave1国防创新集群验证，”国防部补充道。

乌克兰国防部新闻处通报了这一消息。

过去24小时内，乌克兰守军又消灭了1,400名俄罗斯占领军。乌克兰武装部队总参谋部于2026年10月27日公布了上述数据。

前线24小时内共记录185起交火事件，其中波克罗夫斯克方向战况最为激烈。

需要指出的是，DeepState监测到俄军在科斯蒂安蒂诺夫卡和沃兹德维日夫卡附近有所推进。

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