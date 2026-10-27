С начала года Силы обороны поразили дронами 302 тысячи российских военнослужащих
С начала 2026 года Силы обороны Украины с помощью беспилотников уничтожили или ранили 302 тысячи российских военнослужащих.
Все поражения были зафиксированы на видео и подтверждены с помощью специальных систем.
По данным Минобороны, в течение первых десяти месяцев 2026 года количество поражений российских военных с помощью дронов составило:
- Январь — 29 572
- Февраль — 26 204
- Март — 33 989
- Апрель — 33 961
- Май — 30 548
- Июнь — 27 072
- Июль — 30 272
- Август — 29 554
- Сентябрь — 32 739
- 1–25 октября — 27 829
В Министерстве обороны подчеркнули, что результаты поражений проходят обязательную проверку.
«Каждое попадание зафиксировано на видео в боевой системе DELTA и проверено кластером оборонных инноваций Brave1», — добавили в Минобороны.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали ещё 1 400 российских оккупантов. Такие данные Генеральный штаб ВСУ обнародовал по состоянию на 27 октября 2026 года.
На фронте за сутки зафиксировали 185 боевых столкновений, наиболее ожесточенные — на Покровском направлении.
Напомним, DeepState зафиксировал продвижение россиян в районе Константиновки и Воздвижевки.