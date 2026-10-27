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С начала года Силы обороны поразили дронами 302 тысячи российских военнослужащих

UA NEWS 27 Октября 2026 13:48
С начала года Силы обороны поразили дронами 302 тысячи российских военнослужащих

С начала 2026 года Силы обороны Украины с помощью беспилотников уничтожили или ранили 302 тысячи российских военнослужащих. 

Все поражения были зафиксированы на видео и подтверждены с помощью специальных систем.

По данным Минобороны, в течение первых десяти месяцев 2026 года количество поражений российских военных с помощью дронов составило:

  • Январь — 29 572
  • Февраль — 26 204
  • Март — 33 989
  • Апрель — 33 961
  • Май — 30 548
  • Июнь — 27 072
  • Июль — 30 272
  • Август — 29 554
  • Сентябрь — 32 739
  • 1–25 октября — 27 829

В Министерстве обороны подчеркнули, что результаты поражений проходят обязательную проверку.

«Каждое попадание зафиксировано на видео в боевой системе DELTA и проверено кластером оборонных инноваций Brave1», — добавили в Минобороны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали ещё 1 400 российских оккупантов. Такие данные Генеральный штаб ВСУ обнародовал по состоянию на 27 октября 2026 года.

На фронте за сутки зафиксировали 185 боевых столкновений, наиболее ожесточенные — на Покровском направлении.

Напомним, DeepState зафиксировал продвижение россиян в районе Константиновки и Воздвижевки.

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