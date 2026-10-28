这对母子在第42海军陆战旅的同一个部队服役

上士塔季扬娜·维克托罗夫娜自愿参军，后来她的儿子也加入了她的旅。目前，他们一起在第42海军陆战旅服役，她担任中士-管理员一职。

第42独立海军陆战旅讲述了这位女军人的故事。

在大战爆发前，塔蒂亚娜·维克托罗夫娜曾在政府机构工作，过着规律的生活，也有自己的计划。然而，随着全面入侵的开始，她决定加入保卫国家的行列。

她没有等待征召令，而是主动前往征兵中心。但当时遭到了拒绝：在战争初期，最紧缺的是厨师和具备医学教育背景的人员。

她虽返回家中，却并未放弃自己的决心。一年后，当第42旅正在组建时，她再次尝试报名。这一次，塔季扬娜·维克托罗夫娜成功入伍。

她最初以士兵身份入伍，负责文书工作和文件管理。后来，凭借丰富的经验、高度的责任感和坚韧不拔的毅力，她晋升为下士。如今，她是该旅的下士主管。

她的工作不仅仅是处理文件。每一项决策背后，都离不开正确填写文件、及时登记、提交签字、监督执行，并避免可能延误其他军人工作的失误。

在这项工作中，细致入微、熟悉系统以及具备前瞻性思维至关重要。毕竟，哪怕是一个数字错误、姓氏拼写有误或遗漏一份文件，都可能引发严重问题。

在旅里，塔季扬娜·维克托罗夫娜以一位坚韧、严谨且负责任的军人而闻名。

尽管工作繁忙，但有时她也会像普通人一样，想暂时放下工作，只是在城里散散步，做回一个平凡的女人。然而，军旅生活自有其节奏，工作日往往只有在任务完成时才算结束。

她人生故事中有一段特别的篇章——儿子弗拉基米尔的服役经历。后来，他也加入了第42独立海军陆战旅。

如今，母子二人虽在不同的战区服役、执行不同的任务，但都身着同一支旅的军装。

他们的故事讲述了责任感、坚韧不拔以及勇于行动、不袖手旁观的精神。

不光是谈论责任，而是去履行责任。不指望别人代替自己去做，而是自己亲力亲为。

来源：第42独立海军陆战旅

值得一提的是，一名60岁的法国人希望加入乌克兰武装部队服役，并致信泽连斯基。

黑海市市长宣布将加入乌克兰武装部队服役。

60岁以上的男性可以以合同制士兵的身份服役。

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