Matka i syn służą w tej samej jednostce 42. brygady piechoty morskiej

Starsza sierżant Tetiana Wiktorivna dobrowolnie wstąpiła do wojska, a później do jej brygady dołączył jej syn. Obecnie służą razem w 42. brygadzie piechoty morskiej, gdzie kobieta pełni funkcję sierżanta-kierownika.

O historii tej żołnierki opowiedziano w 42. oddzielnej brygadzie piechoty morskiej.

Przed wybuchem wojny Tetiana Wiktorivna pracowała w instytucjach państwowych, prowadziła spokojne życie i miała własne plany. Jednak wraz z rozpoczęciem pełnej inwazji postanowiła włączyć się w obronę kraju.

Sama zgłosiła się do Centrum Rekrutacji Wojskowej, nie czekając na wezwanie. Wtedy jednak odmówiono jej przyjęcia: w pierwszych miesiącach najbardziej potrzebni byli kucharze i osoby z wykształceniem medycznym.

Kobieta wróciła do domu, ale nie zrezygnowała ze swojej decyzji. Rok później, kiedy formowano 42. brygadę, spróbowała ponownie. Tym razem Tetiana Wiktorivna wstąpiła do szeregów.

Służbę rozpoczęła jako żołnierz, zajmując się administracją i dokumentacją. Z czasem, dzięki doświadczeniu, odpowiedzialności i wytrwałości, objęła stanowisko sierżanta. Dziś jest sierżantem-kierownikiem brygady.

Jej praca to nie tylko dokumenty. Za każdą decyzją stoi konieczność prawidłowego sporządzenia dokumentów, terminowego ich zarejestrowania, przekazania do podpisu, kontroli wykonania oraz zapobiegania błędom, które mogą opóźnić pracę innych żołnierzy.

W tej pracy liczy się uważność, znajomość systemu oraz umiejętność przewidywania. W końcu nawet jedna błędna cyfra, pomyłka w nazwisku czy brakujący dokument mogą spowodować poważne problemy.

W brygadzie Tetianę Wiktorówna znana jest jako wytrwała, wymagająca i odpowiedzialna żołnierka.

Pomimo ciągłego zajęcia czasami, tak jak każdemu człowiekowi, ma ochotę odłożyć sprawy służbowe na bok i po prostu pospacerować po mieście, poczuć się zwykłą kobietą. Jednak służba dyktuje swój rytm, a dzień pracy często kończy się dopiero wtedy, gdy sprawa zostanie doprowadzona do końca.

Szczególnym rozdziałem w jej historii jest służba syna Włodzimierza. Z czasem on również dołączył do 42. Oddzielnej Brygady Piechoty Morskiej.

Dzisiaj mama i syn służą w różnych rejonach i wykonują różne zadania, ale noszą mundury tej samej brygady.

Ich historia opowiada o odpowiedzialności, wytrwałości i gotowości do działania, a nie do pozostawania z boku.

Nie mówić o obowiązku, ale go wypełniać. Nie czekać, aż ktoś zrobi to za ciebie, ale samemu zabrać się do pracy.

Źródło: 42. oddzielna brygada piechoty morskiej

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