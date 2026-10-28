乌克兰安全局在顿涅茨克州拘留了两名从前线逃离并正前往基辅方向的俄罗斯军人。据乌克兰安全局称，这些占领军换上了便装，并试图驾车前往首都。

这两名人员是俄罗斯联邦南部军区第291摩托化步兵团的两名合同制士兵。他们搭乘一辆通过搭便车拦下的汽车行驶。

这两名占领军人员在进入第聂伯罗彼得罗夫斯克州的路障检查站被拦截。其中一人身上被查出佩戴着俄罗斯军队的军人徽章。

“这些‘拉什主义者’原本希望抵达我国首都——其中一人在该市有亲属居住——并‘销声匿迹’，”乌克兰安全局（SBU）指出。

“其中一名被捕者是来自卢甘斯克州临时被占领的多夫日安斯克的居民，曾因谋杀罪两度被判刑，自2016年起便站在敌方阵营，与乌克兰国防军作战。

全面战争爆发后，这名累犯曾作为反坦克导弹系统的瞄准手助理，参与了巴赫穆特附近的战斗。

另一名涉案人员是俄罗斯公民，他在因谋杀罪服刑期间与侵略国国防部签订了合同，”乌克兰安全局透露。

最近，两人被派往克拉马托尔斯克方向突袭乌克兰军队阵地，随后他们从交战线逃离，潜入“灰色”地带的一个村庄。

在那里，他们换上了在废弃房屋中找到的便装，将俄罗斯军队的军装和制式武器埋藏在该房屋内，随后徒步前往区中心。

“在前往城市的途中，他们拦下一辆汽车，车主同意载他们前往第聂伯，他们计划从那里继续前往基辅。

但他们的计划失败了——两名犯罪嫌疑人都在前线地区行政边界附近被拘留，”乌克兰安全局补充道。

目前，乌克兰安全局已根据“叛国罪”和“通敌罪”相关条款，向这名来自卢甘斯克州的敌方同谋发出指控。

调查仍在进行中，以查明犯罪的全部情况。该犯罪嫌疑人目前被羁押，不得保释。他将面临无期徒刑并没收财产的刑罚。

其同伙——一名俄罗斯公民——目前作为战俘被羁押。

来源：乌克兰安全局

此前，SBU在沃伦地区拘留了一名企图前往欧洲的俄罗斯前军人。

视频：一名俄罗斯间谍因指挥对基辅和波尔塔瓦州的袭击而被捕。

乌克兰武装部队内部揭露了一名FSB特工，该特工曾引导俄军对无人机操作员分队发动袭击。

关注我们在