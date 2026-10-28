На Донеччині затримали двох російських військових, які намагалися дістатися Києва

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Служба безпеки України затримала на Донеччині двох російських військових, які втекли з передової та прямували в бік Києва. За даними СБУ, окупанти переодягнулися в цивільний одяг і намагалися дістатися столиці автомобілем.

Йдеться про двох контрактників 291-го мотострілецького полку Південного військового округу РФ. Вони їхали автомобілем, який зупинили автостопом.

Окупантів затримали на блокпосту при в’їзді до Дніпропетровської області. В одного з них виявили жетон військовослужбовця російської армії.

«Рашисти сподівалися доїхати до столиці нашої держави, де в одного з них проживають родичі, та «залягти на дно», — зазначили в СБУ.

«Одним із затриманих виявився двічі засуджений за вбивство мешканець тимчасово окупованого Довжанська на Луганщині, який з 2016 року воює на боці ворога проти Сил оборони.

Після початку повномасштабної війни рецидивіст брав участь у боях під Бахмутом як помічник навідника протитанкового ракетного комплексу.

Ще один фігурант — громадянин Росії, який уклав контракт із Міноборони країни-агресора, коли відбував тюремне покарання за вбивство», — розповіли у Службі безпеки.

Нещодавно обох відправили на штурм позицій українських військ на Краматорському напрямку, де вони згодом утекли з лінії бойового зіткнення та проникли до селища в «сірій» зоні.

Там вони переодягнулися в цивільний одяг, який знайшли в покинутому будинку, закопали в цій оселі формений одяг і табельну зброю армії РФ, а потім пішки вирушили в напрямку райцентру.

«Дорогою до міста вони зупинили авто, власник якого погодився підвезти фігурантів до Дніпра, звідки вони планували доїхати до Києва.

Але їхній план провалився — обох зловмисників затримали в районі адміністративного кордону прифронтової області», — додали в СБУ.

Наразі СБУ повідомила про підозру ворожому поплічнику з Луганщини за статтями про державну зраду та колабораціонізм.

Триває розслідування для з’ясування всіх обставин злочину. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Його спільника — громадянина РФ — наразі утримують як військовополоненого.

Джерело: СБУ

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