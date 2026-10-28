10月28日上午，俄罗斯军队派出无人机对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的帕夫洛格勒发动了袭击。此次袭击导致一名15岁少年受伤，且在被击中处引发了火灾。

据亚历山大·甘吉透露，10月28日上午，一架俄罗斯无人机袭击了帕夫洛格勒。袭击引发了火灾。

此外，一名15岁的少年也在袭击中受伤。医护人员正将这名受伤的少年送往医院接受必要救治。

目前尚未公布有关此次俄罗斯袭击后果的其他细节。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政局局长亚历山大·甘贾通报了这一情况。

俄军每天都会向乌克兰西部地区发射两到三波喷气式无人机。能源基础设施，特别是变电站，仍是主要攻击目标。

在10月27日清晨至28日清晨的24小时内，俄军对苏姆州14个地方社区的26个居民点发动了50次袭击。袭击导致两名男子受伤。

由于俄罗斯再次炮击，乌克兰女装品牌Helena.Mikhnich的生产工厂被彻底摧毁。关于生产能力的丧失，相关人士表示：“工厂已经不复存在了。”

此前，俄罗斯曾袭击了敖德萨州的一家食品生产企业。

此外，俄罗斯在袭击基辅期间还摧毁了乌克兰品牌Nika Zemlyanikina的办公室。

此外，俄罗斯的炮击还损坏了Harvest clothing品牌的生产设施。

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