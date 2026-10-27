Rosyjskie ostrzały pozbawiły odbiorców prądu w siedmiu obwodach Ukrainy

Według stanu na poranek 27 października, w wyniku rosyjskich ostrzałów odbiorcy zostali pozbawieni prądu w siedmiu obwodach Ukrainy. Jednocześnie w całym kraju obowiązują harmonogramy godzinowych przerw w dostawach prądu o intensywności do 2,5 kolejki.

„W wyniku ostrzałów wroga od rana odnotowano nowe przerwy w dostawach prądu w obwodach winnickim, dniepropetrowskim, donieckim, czernihowskim, charkowskim, zaporoskim i sumskim. Tam, gdzie pozwalają na to obecnie warunki bezpieczeństwa, rozpoczęto już prace awaryjno-naprawcze” – czytamy w komunikacie.

W związku ze skutkami rosyjskich ataków we wszystkich obwodach do końca doby stosowane są harmonogramy ograniczeń mocy dla przemysłu oraz harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej o natężeniu do 2,5 kolejki.

Zużycie energii elektrycznej o godz. 9:30 we wtorek jest o 1,36% niższe niż w dniu poprzednim. Przyczyną tego stanu rzeczy jest stosowanie przerw w dostawach prądu.

„Ukrenergo” wzywa do ograniczenia korzystania z urządzeń elektrycznych o dużej mocy w godzinach od 16:00 do 22:00.

Informację tę podała spółka NEC „Ukrenergo” na Facebooku.

Przypominamy, że w wyniku rosyjskich ostrzałów odnotowano przerwy w dostawach prądu w sześciu obwodach Ukrainy.

Przypomnijmy, że Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w obwodzie chmielnickim, co spowodowało przerwy w dostawach prądu.

Część obwodu sumskiego również została pozbawiona prądu w wyniku ataków Rosji.

25 października w trzech dzielnicach Kijowa nastąpiła awaria zasilania.

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