Російські обстріли залишили без світла споживачів у семи областях України

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Станом на ранок 27 жовтня внаслідок російських обстрілів споживачі залишилися без електроенергії у семи областях України. Водночас по всій країні діють графіки погодинних відключень світла обсягом до 2,5 черги.

"Внаслідок ворожих обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Через наслідки російських атак у всіх областях до кінця доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень обсягом до 2,5 черг.

Споживання електрики станом на 9:30 вівторка на 1,36% нижче за рівень попереднього дня. Причиною цього є застосування відключень світла.

Укренерго закликає обмежити використання потужних електроприладів із 16:00 до 22:00.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

Нагадаємо, що Через російські обстріли знеструмлення зафіксували у шести областях України.

Нагадаємо, Росія пошкодила енергооб’єкт на Хмельниччині, є знеструмлення.

Частина Сумщини такод була знеструмлена через атаки РФ.

25 жовтня у трьох районах Києва зникло світло через аварію.

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