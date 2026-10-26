Через російські обстріли знеструмлення зафіксували у шести областях України
Станом на ранок 26 жовтня в Україні через російські обстріли залишилися без електропостачання споживачі у шести областях. За даними «Укренерго», у частині регіонів також діють графіки відключення світла обсягом до двох черг.
«Упродовж минулої доби ворог продовжив здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, та Сумській областях», — йдеться у повідомленні.
Енергетики розпочали відновлювальні роботи скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.
Через наслідки російських атак у частині областей до кінця доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень обсягом до 2 черг.
Джерело: Укренерго
Нагадаємо, Росія пошкодила енергооб’єкт на Хмельниччині, є знеструмлення.
Частина Сумщини такод була знеструмлена через атаки РФ.
25 жовтня у трьох районах Києва зникло світло через аварію.