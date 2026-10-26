W wyniku rosyjskich ostrzałów odnotowano przerwy w dostawach prądu w sześciu obwodach Ukrainy

Według stanu na poranek 26 października w Ukrainie, w wyniku rosyjskich ostrzałów, odbiorcy w sześciu obwodach zostali pozbawieni dostaw energii elektrycznej. Według danych „Ukrenergo” w niektórych regionach obowiązują również harmonogramy przerw w dostawach prądu obejmujące do dwóch tur.

„W ciągu ostatniej doby wróg kontynuował ataki na cywilną infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W rezultacie rano odnotowano nowe przerwy w dostawach prądu w obwodach dniepropetrowskim, donieckim, zaporoskim, czernihowskim, charkowskim i sumskim” – czytamy w komunikacie.

Pracownicy sektora energetycznego rozpoczęli prace naprawcze wszędzie tam, gdzie pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa.

W związku ze skutkami rosyjskich ataków w niektórych obwodach do końca doby konieczne jest stosowanie harmonogramów ograniczeń mocy dla przemysłu oraz harmonogramów godzinowych przerw w dostawach energii w zakresie do 2 tur.

Źródło: Ukrenergo

Przypomnijmy, że Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w obwodzie chmielnickim, co spowodowało przerwy w dostawach prądu.

Część obwodu sumskiego również została pozbawiona prądu w wyniku ataków Rosji.

25 października w trzech dzielnicach Kijowa nastąpiła awaria zasilania.

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