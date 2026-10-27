Российские обстрелы оставили без света потребителей в семи областях Украины

По состоянию на утро 27 октября в результате российских обстрелов потребители остались без электроэнергии в семи областях Украины. При этом по всей стране действуют графики почасовых отключений света объемом до 2,5 очереди.

«В результате вражеских обстрелов на утро зафиксированы новые отключения электроэнергии в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях. Там, где это в настоящее время позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Из-за последствий российских атак во всех областях до конца суток вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений в объеме до 2,5 очередей.

Потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 вторника на 1,36% ниже уровня предыдущего дня. Причиной этого является применение отключений света.

«Укрэнерго» призывает ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Facebook.

Напомним, что из-за российских обстрелов отключения электроэнергии зафиксированы в шести областях Украины.

Напомним, Россия повредила энергообъект в Хмельницкой области, в результате чего произошло отключение электроэнергии.

Часть Сумской области также осталась без электричества из-за атак РФ.

25 октября в трёх районах Киева пропало электричество из-за аварии.

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