Nowa Poczta utworzyła prywatną obronę przeciwlotniczą i już zestrzeliwa rosyjskie drony bojowe

„Jesteśmy jedną z nielicznych firm, które zrealizowały ten projekt. Nie chcę ujawniać wam liczb, ale mamy na koncie zestrzelenia dronów typu „szahid” — powiedział Klimow podczas 12. Kijowskiego Międzynarodowego Forum Gospodarczego (KMEF) „Ludzie. Biznes. Gospodarka. Co dalej?”, które odbyło się w poniedziałek w Kijowie.

Podkreślił znaczenie dalszego rozwoju projektów prywatnej obrony przeciwlotniczej i zaznaczył, że biznes może przejmować funkcje, które przed pełną inwazją były uważane za wyłączną sferę odpowiedzialności państwa.

Współzałożyciel „Nowa Poczta” dodał, że biznes może również posiadać własne służby gaśnicze na swoich zakładach produkcyjnych. Podał przykład działania swojej firmy, w której pracownicy samodzielnie gaszą znaczną część pożarów powstających w wyniku ataków, nie czekając na przybycie Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS).

„Obecnie duże przedsiębiorstwa poszukują w Europie wozów strażackich, aby tworzyć własne służby. To nasza własność, w czym problem? Kto może mi zabronić samodzielnego gaszenia pożaru na moim terenie?” – zauważył Klimow.

Głównym przedmiotem działalności „Nowa Poczta” pozostaje ekspresowa dostawa dokumentów, paczek oraz paletowanych ładunków wielkogabarytowych. Firma jest liderem w dziedzinie dostaw ekspresowych na Ukrainie. Jej ostatecznymi beneficjentami rzeczywistymi są Wołodymyr Popereśniuk i Wiaczesław Klimow.

W pierwszym półroczu 2026 roku firma zwiększyła skonsolidowany zysk netto o 24,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku — do 2 mld 195 mln hrywien, a przychody — o 31,8%, do 39 mld 127 mln hrywien.

Na dzień 13 lipca 2026 r. sieć „Nowa Poczta” liczyła 54,7 tys. punktów usługowych: 16,8 tys. oddziałów i 37,9 tys. automatów pocztowych na terenie całej Ukrainy.

Źródło: Interfax-Ukraina

Przypomnijmy, że „Nowa Poczta” zawiesi działalność swoich oddziałów w czasie alarmów.

Ponadto „Nowa Poczta” zmienia model przechowywania przesyłek, aby przetrwać ataki Rosjan.