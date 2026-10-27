Ławrow oświadczył, że wojna przeciwko Ukrainie będzie trwała i może się zaostrzyć

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że wojna przeciwko Ukrainie będzie trwała i prawdopodobnie będzie się zaostrzać.

Według niego przywódcy Finlandii i Norwegii podczas rozmowy z Władimirem Putinem nie powiedzieli nic nowego.

Rosja nie zamierza rezygnować z planów zajęcia całego Donbasu. O tym 27 października poinformował dyktator Władimir Putin podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Finlandii i premierem Norwegii. Jednocześnie agencja Reuters powołuje się na źródło bliskie Kremlowi, a nie na bezpośrednie relacje uczestników rozmowy.

Premier Szwecji Ulf Kristersson sceptycznie ocenił perspektywy rozmowy telefonicznej prezydenta Finlandii Alexandra Stubba i premiera Norwegii Jonasa Gar Støre z Władimirem Putinem.

Premier Polski Donald Tusk poinformował, że wrażenia prempremiera Norwegii Jonasa Gar Støre oraz prezydenta Finlandii Alexandra Stubba po ich półtoragodzinnej rozmowie z przywódcą Kremla Władimirem Putinem na temat rozmów pokojowych w formacie Ukraina–Rosja– USA są „bardzo umiarkowanie optymistyczne”. Konsultacje przywódców odbyły się przed posiedzeniem polskiego rządu, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz stroną amerykańską.

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