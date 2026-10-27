Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война против Украины будет продолжаться и, вероятно, обостряться.

По его словам, лидеры Финляндии и Норвегии во время разговора с Владимиром Путиным не сказали ничего нового.

Россия не намерена отказываться от планов захватить весь Донбасс. Об этом 27 октября диктатор Владимир Путин заявил во время телефонного разговора с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии. В то же время агентство Reuters ссылается на источник, близкий к Кремлю, а не на непосредственные свидетельства участников разговора.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон скептически оценил перспективы телефонного разговора президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре с Владимиром Путиным.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что впечатления премьер--министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре и президента Финляндии Александра Стубба после их полуторачасовой беседы с главой Кремля Владимиром Путиным о мирных переговорах в формате Украина-Россия-США являются «очень сдержанно оптимистичными». Консультации лидеров состоялись перед заседанием польского правительства по предварительной договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским и американской стороной.

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