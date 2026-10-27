Режим тишины в Олешках распространили за пределы города — Мелания Трамп

Режим прекращения огня в оккупированных Олешках в Херсонской области вступил в силу 27 октября.

Зону перемирия расширили за пределы города, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев.

Об этом заявила первая леди США Мелания Трамп.

По её словам, сроки введения перемирия ускорили, чтобы защитить гражданское население и облегчить доставку гуманитарной помощи.

Источник: Мелания Трамп (официальное заявление)

В Олешках 27 октября стартовала гуманитарная миссия, в ходе которой в районе операции объявили о двустороннем прекращении огня. Об этом сообщил Буданов.

Ранее советник Мелании Трамп раскрыл детали гуманитарной операции в Олешках.

Кроме того, Папа Римский поговорил по телефону с Путиным и призвал к перемирию в Олешках.

В ситуации с Олешками можно применить модель прекращения огня, которая используется в районе Запорожской АЭС.

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