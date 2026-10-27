Rozejm w okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim wszedł w życie 27 października.

Strefę zawieszenia broni rozszerzono poza granice miasta, aby zapewnić bezpieczny przejazd konwojów humanitarnych.

Poinformowała o tym pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump.

Jak powiedziała, termin wprowadzenia zawieszenia broni został przyspieszony, aby chronić ludność cywilną i ułatwić dostarczanie pomocy humanitarnej.

Źródło: Melania Trump (oficjalne oświadczenie)

27 października w Oleszach rozpoczęła się misja humanitarna, podczas której w rejonie operacji ogłoszono dwustronne zawieszenie broni. Poinformował o tym Budanow.

Wcześniej doradca Melanii Trump ujawnił szczegóły operacji humanitarnej w Oleszkach.

Ponadto papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszkach.

W sytuacji w Oleszkach można zastosować model zawieszenia ognia, który obowiązuje w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

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