Strefa ciszy w Oleszach została rozszerzona poza granice miasta — Melania Trump
Rozejm w okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim wszedł w życie 27 października.
Strefę zawieszenia broni rozszerzono poza granice miasta, aby zapewnić bezpieczny przejazd konwojów humanitarnych.
Poinformowała o tym pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump.
Jak powiedziała, termin wprowadzenia zawieszenia broni został przyspieszony, aby chronić ludność cywilną i ułatwić dostarczanie pomocy humanitarnej.
Źródło: Melania Trump (oficjalne oświadczenie)
27 października w Oleszach rozpoczęła się misja humanitarna, podczas której w rejonie operacji ogłoszono dwustronne zawieszenie broni. Poinformował o tym Budanow.
Wcześniej doradca Melanii Trump ujawnił szczegóły operacji humanitarnej w Oleszkach.
Ponadto papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszkach.
W sytuacji w Oleszkach można zastosować model zawieszenia ognia, który obowiązuje w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.