“我们是少数几家实施了该项目的企业之一。 我不愿向各位透露具体数字，但我们确实击落了‘沙希德’无人机，”克利莫夫于周一在基辅举行的第12届基辅国际经济论坛（KMEF）“人·商业·经济·未来何去何从？”上表示。

他强调了进一步发展私营防空项目的重要性，并指出，在全面入侵发生前曾被视为国家专属职责的职能，如今企业也可以承担起来。

“新邮政”的联合创始人补充道，企业还可以在自己的生产场所设立专门的消防队。 他以自家公司为例说明：员工们会自主扑灭因袭击引发的大部分火灾，而无需等待乌克兰国家紧急情况局（ДСНС）的到来。

“目前，大型企业正在欧洲采购消防车，以组建自己的消防队。这是我们的财产，这有什么问题？谁能禁止我在自己的领地上自行灭火？”克利莫夫指出。

“新邮政”的主要业务仍是文件、包裹及托盘装载的大件货物的快递配送。 该公司是乌克兰快递行业的领军企业。其最终受益所有人为弗拉基米尔·波佩雷什纽克和维亚切斯拉夫·克里莫夫。

2026年上半年，该公司合并净利润较2025年同期增长24.3%，达到21.95亿格里夫纳， 营业收入增长31.8%，达到391.27亿格里夫纳。

截至2026年7月13日，“新邮政”网络拥有5.47万个服务网点：遍布乌克兰全境的1.68万个网点和3.79万个自助取件柜。

来源：国际文传电讯社-乌克兰

需要提醒的是，“新邮政”将在警报期间暂停其网点的运营。

此外，“新邮政”正在调整包裹存储模式，以抵御俄军的袭击。