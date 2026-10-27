Нова пошта створила приватну ППО та вже збиває російські ударні дрони

«Ми одна з небагатьох компаній, яка реалізувала цей проєкт. Я не хочу розголошувати вам цифри, але ми маємо збиття шахедів», — сказав Климов на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) «Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?» у Києві в понеділок.

Він наголосив на важливості подальшого розвитку проєктів приватної ППО та зазначив, що бізнес може брати на себе функції, які до повномасштабного вторгнення вважалися виключною сферою відповідальності держави.

Співзасновник «Нової пошти» додав, що бізнес також може мати власні служби для гасіння пожеж на своїх виробництвах. Він навів приклад роботи своєї компанії, де співробітники самостійно гасять значну частину пожеж, що виникають унаслідок атак, не чекаючи прибуття Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Зараз великі бізнеси шукають у Європі пожежні машини, щоб створювати власні служби. Це наша власність, у чому проблема? Хто мені може заборонити самостійно гасити пожежу на своїй території?» — зазначив Климов.

Основним видом діяльності «Нової пошти» залишається експресдоставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Компанія є лідером експресдоставки в Україні. Її кінцевими бенефіціарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

Компанія в першому півріччі 2026 року збільшила консолідований чистий прибуток на 24,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року — до 2 млрд 195 млн грн, а виручку — на 31,8%, до 39 млрд 127 млн грн.

Станом на 13 липня 2026 року мережа «Нової пошти» налічувала 54,7 тис. точок сервісу: 16,8 тис. відділень та 37,9 тис. поштоматів по всій Україні.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Нагадаємо, Нова пошта призупинятиме роботу своїх відділень під час тривог.

Також Нова пошта змінює модель зберігання відправлень, щоб вистояти під ударами росіян.