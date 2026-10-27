«Новая почта» создала частную систему ПВО и уже сбивает российские ударные дроны

«Мы — одна из немногих компаний, реализовавших этот проект. Я не хочу раскрывать вам цифры, но у нас есть сбитые шахиды», — сказал Климов на 12-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) «Люди. Бизнес. Экономика. Что дальше?» в Киеве в понедельник.

Он подчеркнул важность дальнейшего развития проектов частной противовоздушной обороны и отметил, что бизнес может брать на себя функции, которые до полномасштабного вторжения считались исключительной сферой ответственности государства.

Соучредитель «Новой почты» добавил, что бизнес также может иметь собственные службы пожаротушения на своих производственных объектах. Он привел пример работы своей компании, где сотрудники самостоятельно тушат значительную часть пожаров, возникающих в результате атак, не дожидаясь прибытия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Сейчас крупные компании ищут в Европе пожарные машины, чтобы создавать собственные службы. Это наша собственность, в чем проблема? Кто может мне запретить самостоятельно тушить пожар на своей территории?» — отметил Климов.

Основным видом деятельности «Новой почты» остается экспрессдоставка документов, посылок и паллетированных крупногабаритных грузов. Компания является лидером экспресс-доставки в Украине. Ее конечными бенефициарными владельцами являются Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов.

В первом полугодии 2026 года компания увеличила консолидированную чистую прибыль на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 2 млрд 195 млн грн, а выручку — на 31,8 %, до 39 млрд 127 млн грн.

По состоянию на 13 июля 2026 года сеть «Новой почты» насчитывала 54,7 тыс. точек обслуживания: 16,8 тыс. отделений и 37,9 тыс. почтоматов по всей Украине.

Источник: Интерфакс-Украина

Напомним, «Новая почта» будет приостанавливать работу своих отделений во время тревог.

Также «Новая почта» меняет модель хранения отправлений, чтобы выстоять под ударами россиян.