В Донецкой, Сумской и Харьковской областях наблюдаются перебои с электроснабжением

По состоянию на 28 октября часть потребителей в Донецкой, Сумской и Харьковской областях по-прежнему остается без электроэнергии. Причина — боевые действия и российские атаки на энергетическую инфраструктуру. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах и на предприятиях.

О ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на 28 октября сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов. По его словам, из-за боевых действий и российских обстрелов часть потребителей в Донецкой, Сумской и Харьковской областях временно осталась без электроснабжения.

Энергетики работают в усиленном режиме. Они стараются как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии всем абонентам, оставшимся без света. Работы ведутся круглосуточно, ведь специалистам необходимо восстановить поврежденные участки энергетической инфраструктуры и вернуть электроснабжение потребителям.

В Сумской области восстановили свет большинству потребителей

Отдельно Артем Некрасов рассказал о ситуации в Сумской области. Там после предыдущих российских атак до сих пор продолжаются восстановительные работы. В частности, энергетики работают в Конотопе. Специалистам уже удалось восстановить электроснабжение для большинства потребителей. В то же время работы еще не завершены, поэтому энергетики продолжают устранять последствия обстрелов.

В Министерстве энергетики подчеркивают необходимость продолжения восстановительных работ. Их цель — как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех потребителей, которые временно остались без света из-за российских атак. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В ночь на 28 октября российские военные атаковали Путивльскую общину в Сумской области. После удара вспыхнули пожары на объекте гражданской инфраструктуры и в автомобилях. Спасатели потушили огонь и обследовали территорию; по предварительным данным, люди не пострадали.

Вечером 27 октября российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотника, в результате чего пострадали уже пять человек. Среди раненых — четырёхлетний ребёнок.

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