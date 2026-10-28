В Сумской области после ночной атаки загорелись объекты инфраструктуры и автомобили

В ночь на 28 октября российские военные атаковали Путивльскую общину в Сумской области. После удара вспыхнули пожары на объекте гражданской инфраструктуры и в автомобилях. Спасатели потушили огонь и обследовали территорию; по предварительным данным, люди не пострадали.

По данным спасателей, российские военные нанесли удар по Путивльской общине. В результате атаки возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Также загорелись транспортные средства. В ГСЧС не уточнили, какой именно объект попал под удар и сколько автомобилей повреждено. Информации о масштабах разрушений пока также нет.

Спасатели ликвидировали возгорание

На место происшествия прибыли спасатели. Они занимались тушением пожаров и проверяли территорию, чтобы убедиться, что все очаги возгорания ликвидированы. «Все очаги возгорания ликвидированы, территория обследована», — сообщили в ГСЧС. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. В то же время окончательные данные о последствиях удара и повреждениях уточняются.

Российские войска регулярно атакуют приграничные общины Сумской области. Такие удары представляют угрозу для местных жителей и могут приводить к повреждению гражданской инфраструктуры. О ночной атаке сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Российские войска в течение суток — с утра 27 по утро 28 октября — нанесли 50 ударов по 26 населенным пунктам в 14 территориальных общинах Сумской области. В результате атак пострадали двое мужчин.

В Сумской области в результате российских атак пострадал один человек. Под обстрелами оказались объекты гражданской инфраструктуры, сельскохозяйственная техника и частные домовладения. Спасатели потушили пожары, однако из-за угрозы повторных ударов им приходилось временно приостанавливать работу.

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