在扎波罗热，反无人机防护网保护民众免受俄罗斯FPV无人机袭击

在扎波罗热，反无人机防护网成功保护民众免受俄罗斯FPV无人机的袭击。这一事件表明，在面临无人机袭击威胁的城市中，安装此类防护设施至关重要。

昨天（10月27日），在扎波罗热，一架俄罗斯FPV无人机试图袭击一辆市政公交车。 然而，得益于反无人机防护网，该无人机在网中缠绕并发生爆炸，最终未能击中公交车。扎波罗热州行政管理局代理局长米哈伊尔·塞米金通报了这一情况。

“公交车仅受轻微损坏。最重要的是——所有乘客都安然无恙。这再次证明，用防无人机网保护我们的道路是多么重要。我们将继续开展这项工作，”他强调道。

与此同时，扎波罗热州国防委员会联席主席伊万·费多罗夫表示，过去24小时内，由于敌军对扎波罗热区的袭击，有两人受伤。

“总体而言，过去24小时内，占领者对扎波罗热州41个居民点发动了846次袭击，”该官员补充道。

此外，据他介绍，共接到69起关于住宅、车辆及基础设施受损的报告。

来源：扎波罗热州行政管理局

需要补充的是，过去24小时内，俄军对扎波罗热州发动了846次袭击，造成人员受伤。

10月27日，一架俄罗斯无人机袭击哈尔科夫，造成5人受伤，其中包括一名儿童。

此外，俄罗斯还袭击了第聂伯尔的关键基础设施。

一架俄罗斯无人机击中了波尔塔瓦一所学校附近，造成人员伤亡。

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