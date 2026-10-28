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W Zaporożu siatka przeciwdronowa ochronił ludzi przed rosyjskim dronem FPV

UA NEWS 28 października 2026 08:10
W Zaporożu siatka przeciwdronowa ochronił ludzi przed rosyjskim dronem FPV

W Zaporożu siatka przeciwdronowa pomogła uratować ludzi przed rosyjskim dronem FPV. Ten przypadek pokazuje, jak ważne jest instalowanie takich konstrukcji ochronnych w miastach narażonych na ataki dronów.

 

Wczoraj, 27 października, w Zaporożu rosyjski dron typu FPV próbował zaatakować autobus miejski. Jednak dzięki zabezpieczeniu przeciwdronowemu bezzałogowiec zaplątał się w siatkę i eksplodował, nie docierając do pojazdu. Poinformował o tym pełniący obowiązki szefa Administracji Obwodowej w Zaporożu Michaił Semikin.

„Autobus odniósł niewielkie uszkodzenia. Najważniejsze jest to, że wszyscy pasażerowie są cali i zdrowi. To kolejny dowód na to, jak ważne jest zabezpieczanie naszych dróg siatkami przeciwdronowymi. Kontynuujemy te działania” – podkreślił.

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Jednocześnie współprzewodniczący Rady Obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fiedorow poinformował, że w ciągu ostatnich 24 godzin w wyniku wrogich ataków na rejon zaporoski dwie osoby odniosły rany.

„W sumie w ciągu ostatnich 24 godzin okupanci przeprowadzili 846 ataków na 41 miejscowości w obwodzie zaporoskim” – doprecyzował urzędnik.

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Ponadto, jak dodał, wpłynęło 69 zgłoszeń dotyczących uszkodzeń budynków mieszkalnych, samochodów i obiektów infrastruktury.

Źródło: Administracja Obwodowa w Zaporożu

Dodajmy, że Rosjanie w ciągu doby przeprowadzili 846 ataków na obwód zaporoski, są ranni.

W wyniku uderzenia rosyjskiego drona w Charków 27 października rannych zostało pięć osób, w tym dziecko.

Ponadto Rosja zaatakowała infrastrukturę krytyczną w Dnieprze.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie; są ofiary.

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