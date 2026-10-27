Ukraińskich jeńców z Makijewki przenoszą do kolonii w Rosji
Rosyjscy okupanci nadal wywożą ukraińskich jeńców wojennych i cywilnych więźniów politycznych z kolonii karnej nr 32 w tymczasowo okupowanej Makiejewce w obwodzie donieckim. Według doniesień mediów część osadzonych została już przeniesiona do zakładów karnych w obwodzie tambowskim w Rosji, a pozostałych przewieziono do bardziej odległych regionów kraju, w szczególności na Syberię.
Z informacji podanych przez wydawnictwo wynika, że część ukraińskich więźniów politycznych oraz osób skazanych na podstawie artykułów karnych przewieziono do kolonii karnej o zaostrzonym reżimie nr 1 w Tambowie. Tam są przetrzymywani razem z rosyjskimi skazanymi.
Inną grupę przewieziono do kolonii o zaostrzonym reżimie nr 5 w Morszansku w obwodzie tambowskim.
Kilku ukraińskich więźniów politycznych nadal przebywa w kolonii w Makiejewce i oczekuje na przeniesienie do Rosji. Nie wiadomo jeszcze, dokąd dokładnie zostaną wysłani.
Jednocześnie około 100–120 skazanych, przebywających w kolonii osadniczej przy zakładzie nr 32, pozostanie w Makiejewce na okres zimowy.
Ukraińskiego jeńca wojennego wywieziono niemal aż do Mongolii
Przenoszenie osadzonych z kolonii w Makiejewce rozpoczęło się już w sierpniu 2026 roku. Jako pierwszych do Rosji wywieziono pięciu ukraińskich żołnierzy oraz jednego cywilnego więźnia politycznego.
W szczególności ujawniono miejsce pobytu ukraińskiego jeńca wojennego Witalija Czmiela, którego przewieziono w połowie sierpnia.
Początkowo był przetrzymywany w areszcie śledczym w Krasnojarsku, a następnie przeniesiono go do kolonii o zaostrzonym reżimie nr 1 w mieście Kyzyl w Republice Tywy, niedaleko granicy rosyjsko-mongolskiej.
Jeńcy wojenny zdołali poinformować swoich bliskich o miejscu pobytu dzięki pomocy rosyjskich wolontariuszy.
Część jeńców przebywa w niewoli nawet do dziewięciu lat
Według danych dziennikarzy w kolonii nr 32 w Makiejewie przetrzymywano około 35 ukraińskich więźniów politycznych i żołnierzy. Wśród nich było pięciu żołnierzy wpisanych na listy do wymiany.
Większość więźniów spędziła w rosyjskiej niewoli już 7–9 lat. Władze okupacyjne skazały ich pod zarzutami „szpiegostwa”, „terroryzmu” i „ekstremizmu” na kary od 10 do 17 lat pozbawienia wolności.
Jako jedną z przyczyn przeniesienia administracja kolonii podała niemożność zapewnienia odpowiednich warunków przetrzymywania w okresie zimowym. W szczególności chodziło o brak środków na węgiel do ogrzewania oraz przerwy w dostawach wody i energii elektrycznej.
Przeniesienie wiąże się również ze zmianami w rosyjskim ustawodawstwie dotyczącym miejsc odbywania kary na podstawie artykułów dotyczących terroryzmu i ekstremizmu.
W zwolnionych pomieszczeniach kolonii w Makiejewie trwają już prace remontowe oraz instalacja kamer monitoringu.
Informują o tym „Wiadomości Donbasu”.
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