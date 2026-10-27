俄罗斯占领军继续将乌克兰战俘和政治犯从顿涅茨克州临时被占领的马基伊夫卡第32号惩教所转移出去。 据媒体报道，部分囚犯已被转移至俄罗斯坦波夫州的惩教机构，其余人员则被押送至该国更偏远的地区，特别是西伯利亚。

据该媒体报道，部分乌克兰政治犯和因刑事罪名被判刑的人员已被转移至坦波夫的第1号严管监狱。在那里，他们与俄罗斯囚犯关押在一起。

另一批人则被押送至坦波夫州莫尔尚斯克的第5号严管监狱。

仍有几名乌克兰政治犯留在马基耶夫卡监狱，等待被转移至俄罗斯。目前尚不清楚他们将被具体送往何处。

与此同时，约100至120名关押在第32号机构附属定居点监狱的囚犯，将在冬季期间留在马基耶夫卡。

一名乌克兰战俘被押送至几乎靠近蒙古的地区

从马基伊夫卡监狱的押解行动早在2026年8月就已开始。首批被押送至俄罗斯的有五名乌克兰军人及一名平民政治犯。

其中，8月中旬被转移的乌克兰战俘维塔利·奇米尔的下落已得到确认。

起初他被关押在克拉斯诺亚尔斯克的看守所，随后被转移至位于图瓦共和国基兹尔市、紧邻俄蒙边境的第1号严管监狱。

在俄罗斯志愿者的帮助下，这名战俘得以将自己的下落告知亲属。

部分战俘被囚禁长达九年

据记者报道，马基耶夫斯克第32号监狱关押着约35名乌克兰政治犯和军人。其中包括5名已被列入交换名单的军人。

大多数囚犯已在俄罗斯被囚禁了7至9年。 占领当局以“间谍罪”、“恐怖主义”和“极端主义”等罪名判处他们10至17年有期徒刑。

监狱管理部门将此次转移的原因之一归结为无法在冬季提供适当的关押条件。具体而言，涉及用于取暖的煤炭资金短缺，以及供水和供电中断等问题。

此外，此次转移还与俄罗斯关于恐怖主义和极端主义罪名服刑地点的立法变更有关。

马基耶夫卡监狱腾出的场所目前正在进行改造，并安装了监控摄像头。

据“顿巴斯新闻”报道。



俄罗斯正将本国公民迁入被占领土，并驱逐乌克兰人——乌克兰总参谋部情报总局。

乌克兰被占领土上的匪帮活动和暴力事件日益增多——乌克兰总参谋部情报总局。

此前，在乌克兰临时被占领土上，针对所谓俄罗斯国家杜马选举的投票已启动，乌克兰不承认此次选举。 与此同时，俄罗斯宣传机器正大肆散布所谓民众对投票站兴趣浓厚的报道，试图营造出“民众大规模支持”俄罗斯联邦的假象。

需要指出的是，俄罗斯联邦安全局（FSB）近期开始更频繁地发布精心策划的、关于逮捕政治犯的视频。

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