W ciągu pierwszych 20 dni października eksport rosyjskiego zboża przez porty zmniejszył się czterokrotnie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku — do 1,135 miliona ton w stosunku do 4,515 miliona ton. W szczególności eksport pszenicy spadł czterokrotnie, jęczmienia — 5,7-krotnie, a kukurydzy — 2,2-krotnie.

Największy spadek odnotowano w porcie Noworosyjsk, gdzie wielkość przeładunku zboża wyniosła zaledwie 59,6 tysiąca ton w porównaniu z 1,7 miliona ton w ubiegłym roku.

Z powodu problemów z transportem przez Morze Czarne Rosja zwiększyła eksport przez porty Morza Bałtyckiego 11-krotnie — do 875 tysięcy ton, jednak nie zrekompensowało to ogólnych strat regionu czarnomorskiego. Spadek eksportu morskiego spowodował również ograniczenie zasięgu dostaw pszenicy z 29 krajów w ubiegłym roku do 15 krajów w bieżącym miesiącu; w szczególności dostawy do Egiptu zmniejszyły się trzykrotnie, a do Turcji – 6,9-krotnie.

Informację tę podaje serwis Latifundist.com, powołując się na rosyjskie media.

Rosyjski sektor zbożowy poszukuje alternatywnych sposobów transportu pszenicy ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu portów nad Morzem Czarnym. Jedną z możliwych tras stał się niewielki port Ochamchire w Abchazji – regionie Gruzji popieranym przez Kreml.

Putin zlecił skup zboża od rolników w związku z problemami z eksportem przez porty Federacji Rosyjskiej.

Przypomnijmy, że Rosja odrzuciła wszystkie warianty porozumienia zbożowego, które mogłoby umożliwić wznowienie wywozu produktów rolnych przez Morze Czarne. Poinformował o tym agencję Bloomberg minister polityki rolnej Ukrainy Taras Wysocki. Według niego Kijów otrzymał odpowiednie informacje od krajów, które próbowały nawiązać dialog z Moskwą.

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