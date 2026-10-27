Экспорт российского зерна через порты сократился в четыре раза

В течение первых 20 дней октября экспортные отгрузки российского зерна через порты сократились в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,135 миллиона тонн против 4,515 миллиона тонн. В частности, экспорт пшеницы сократился в четыре раза, ячменя — в 5,7 раза, а кукурузы — в 2,2 раза.

Наибольшее падение зафиксировано в порту Новороссийск, где объемы перевалки зерна составили всего 59,6 тысячи тонн против 1,7 миллиона тонн в прошлом году.

Из-за проблем с черноморскими перевозками Россия увеличила экспорт через порты Балтийского моря в 11 раз — до 875 тысяч тонн, однако это не компенсировало общие потери Черноморского региона. Падение морского экспорта также привело к сокращению географии поставок пшеницы с 29 стран в прошлом году до 15 стран в текущем месяце, в частности поставки в Египет сократились втрое, а в Турцию — в 6,9 раза.

Об этом пишет Latifundist.com со ссылкой на российские СМИ.

Российская зерновая отрасль ищет альтернативные способы перевозки пшеницы из-за ограничений в работе черноморских портов. Одним из возможных маршрутов стал небольшой порт Очамчире в Абхазии — грузинском регионе, поддерживаемом Кремлем.

Путин поручил закупать зерно у аграриев на фоне проблем с экспортом через порты РФ.

Напомним, Россия отвергла все варианты зернового соглашения, которое могло бы позволить возобновить вывоз сельскохозяйственной продукции через Черное море. Об этом Bloomberg сообщил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. По его словам, Киев получил соответствующую информацию от стран, которые пытались наладить диалог с Москвой.

Читай нас в