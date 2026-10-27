Rosjanie zaatakowali stadion jednego z liceów w Dnieprze; nie ma ofiar

Rosyjskie wojska zaatakowały teren jednego z liceów w Dnieprze. Atak dotknął szkolny stadion. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał w wyniku ataku.

„W wyniku ataku Rosjan na Dniepr uszkodzony został stadion jednego z liceów w mieście. W budynku szkoły wybite zostały okna” – czytamy w komunikacie.

Wstępnie ustalono, że nikt nie ucierpiał.

Informację tę przekazał szef administracji obwodowej Ganza.

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